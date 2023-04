La Fondazione Roma restaurerà una parte della Casbah di Algeri

Fortemente voluta dai due Capi di Stato, Sergio Mattarella e Abdelmadjid Tebboune, la dimensione culturale del partenariato strategico tra Italia e Algeria, deve essere degna del comune patrimonio storico dei due Paesi. Con questo obiettivo l'ambasciatore d'Algeria in Italia, Abdelkrim Touahria, ha incontrato il presidente della Fondazione Roma, Emmanuele Emanuele, che aveva manifestato il proprio interesse a contribuire al recupero di una porzione della Casbah di Algeri.

Sito famoso in tutto il mondo, fondato dai Fenici più di tremila anni fa, la Casbah, ha sottolineato il presidente della Fondazione Roma, “è un gioiello che testimonia la ricchezza del nostro comune crogiolo ed è nostro dovere preservarlo per le generazioni future”. L’ambasciatore Touahria ha ringraziato il suo ospite assicurando l’impegno delle autorità algerine per fare di questa prima iniziativa un trampolino di lancio volto a riabilitare, o addirittura, a restituire parte del ricco patrimonio algerino.

Un progetto che si integra perfettamente con il programma del ministero della Cultura, oltre che con quello della Wilaya (il Comune) di Algeri, relativo alla conservazione e che sarà seguito da una serie di progetti di restauro in diverse città del Paese.

A questo proposito, il diplomatico algerino ha sottolineato l'unicità dei siti storici in Algeria, vestigia che testimoniano le diverse civiltà che hanno contribuito all'eccezionalità del patrimonio algerino e al suo ancoraggio nel Mediterraneo.

Ha anche illustrato i vantaggi di questa iniziativa: la creazione di uno spazio moderno, dedicato a molteplici scambi tra le competenze culturali dei due Paesi. Il progetto di restauro vedrà l'intervento di squadre italiane altamente specializzate che hanno già dato prova di sé ad Aleppo, Cartagine e Luxor e che agiranno in stretta collaborazione con i partner algerini.

Nelle prossime settimane il presidente della Fondazione Roma, Emanuele, si recherà ad Algeri per una visita alla Casbah e per incontrare le autorità algerine e finalizzare il progetto nei minimi dettagli per garantirne sia il successo che la sostenibilità. E a questo proposito, Emanuele si è detto “orgoglioso di collaborare con il vostro nobile Paese e di mettere a disposizione della città di Algeri la nostra competenza. Stiamo agendo nella giusta direzione: più ponti e dialogo, meno muri e incomprensioni”.