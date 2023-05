Sanità, Fondazione Di Liegro: «Nuova programmazione per rafforzare i servizi di salute mentale»

"Esprimiamo tutta la nostra vicinanza alla famiglia, ai colleghi e agli amici della psichiatra Barbara Capovani, uccisa da un ex paziente. Abbiamo aderito alla fiaccolata di oggi a Roma proprio per manifestare il nostro cordoglio. E' inaccettabile che si perda la vita durante l'esercizio della propria attività professionale. Questa tragedia impone una riflessione riguardo i servizi di salute mentale nel nostro Paese, che da anni stanno subendo un progressivo depauperamento. In particolare è in corso, da anni, una diminuzione dei finanziamenti per i servizi territoriali, soprattutto per quanto concerne il personale. Si tratta di una dinamica tristemente caratterizzata dalla mancanza di nuove risorse e di un blocco del turn over diffuso e strutturale che costringe gli operatori a lavorare in condizioni sempre più difficili. Tutto ciò impatta in modo significativo sulla sicurezza del personale, troppo spesso costretto in situazioni ad altissima complessità senza disporre però delle adeguate tutele. Occorre una programmazione strategica per invertire la rotta, senza attendere che accada un'altra tragedia". Lo afferma, in una nota, la Fondazione Di Liegro.