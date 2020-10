È in fase finale l'organizzazione per celebrare le cresime nella Diocesi di Foligno. La prima celebrazione, come reso noto dalla stessa Diocesi, dopo la fase più difficile del distanziamento avrà luogo all'aperto, allo stadio comunale Enzo Blasone, domenica 11 ottobre alle ore 10.30 e vedrà la Confermazione di 250 cresimandi, di cui 9 adulti, provenienti dalle 26 Parrocchie della Diocesi che hanno aderito a questa celebrazione comunitaria.

Sarà l'amministratore apostolico sua eccellenza monsignor Gualtiero Sigismondi a presiedere la celebrazione, coadiuvato da 12 presbiteri concelebranti, mentre sugli spalti dello stadio, trasformato per un giorno in una chiesa a cielo aperto, saranno presenti in totale mille persone, compresi familiari, catechisti e rappresentanti delle comunità parrocchiali che in luogo dei padrini e delle madrine presenteranno i cresimandi al Vescovo.

Tutto avverrà nello scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza, con l'ingresso riservato alle sole persone munite di pass nominativi, il controllo della temperatura corporea, l'obbligo di indossare le mascherine e igienizzare le mani e il rispetto del distanziamento per tutta la durata della celebrazione, assicurato dalla riservazione di posti nominativi e dalla presenza di un adeguato servizio d'ordine. Il numero dei partecipanti è fissato in mille, limite massimo consentito dal Ministero dell'Interno per le celebrazioni liturgiche all'aperto per contrastare il nuovo Coronavirus. Le prossime celebrazioni delle Cresime sono previste a partire dalla Pasqua del 2021. Gio.Ca.





