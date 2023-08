Foggia, tabaccaia uccisa a coltellate nel suo negozio: forse un tentativo di rapina finito male: caccia al killer in fuga

Una donna di 72 anni, Francesca Marasco, titolare di una tabaccheria, è stata uccisa con diverse coltellate nella sua rivendita a Foggia in via Marchese De Rosa. Sul posto per le indagini ci sono i carabinieri.

Al momento non è escluso che possa trattarsi di una rapina finita male. Caccia anche all'omicida che è in fuga.

Aveva riaperto oggi dopo alcuni giorni di ferie la tabaccheria dove è stata uccisa poco dopo le 13 la titolare.

Il precedente

L'episodio ricorda quanto accaduto quasi tre anni fa: Francesco Traiano, il titolare del bar "Gocce di Caffè", morì poco dopo l'assalto alla sua attività, sempre a Foggia. Il decesso il 9 ottobre 2020 a causa delle gravi ferite all'occhio durante un colpo compiuto il 17 settembre precedente all'interno del suo locale.