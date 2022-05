Foggia, ragazzo di 21 anni cammina sui binari: travolto e ucciso dal treno

Stava camminando sui binari quando è stato travolto da un treno delle Ferrovie del Gargano sul tratto Lucera-Foggia: per il 21enne non c'è stato nulla da fare. A quanto si apprende il macchinista del treno ha cercato di fermare il convoglio in corsa ma non ce l'ha fatta.

A nulla è servito azionare il sistema di sicurezza e il sistema acustico con la speranza che il 21enne si accorgesse dell'arrivo del treno. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria e quelli della scinetifica. La tratta è rimasta interrotta, ma i passeggeri dei treni in transito sono stati deviati sui bus sostitutivi.