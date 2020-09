Foggia, morto il ragazzo investito sabato. Ciro faceva il volontario per la Protezione Civile

Ciro Campagna, morto nella serata di ieri, era un volontario della Protezione Civile ed era di supporto ai vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento di un incendio. Il ragazzo, 19 anni, è morto dopo alcuni giorni di ricovero in ospedale, dopo essere stato investito sabato 29 agosto lungo l'autostrada A16, nei pressi di Cerignola, in provincia di Foggia.

Ciro portato d'urgenza in ospedale

Il ragazzo subito dopo l'incidente è stato trasportato d'urgenza al Policlinico Riuniti di Foggia dove è stato sottoposto ad alcuni interventi chirurgici, ma le sue condizioni sono apparse sin da subito disperate. «Ciro Campagna non è più tra noi» - ha dichiarato il sindaco di Foggia, Franco Landella in un post sulla propria pagina Facebook -.Nonostante la sua giovanissima età, era impegnato fattivamente in una associazione di Protezione Civile che, assieme alle altre realtà associative locali, svolge quotidianamente importanti funzioni sul territorio

. «In onore di Ciro, questa mattina - ha annunciato il primo cittadino - sarà stata allestita la camera ardente nell'Aula consiliare di Palazzo di Città». Nelle prossime ore partirà anche una raccolta fondi tra i volontari della protezione civile per aiutare la giovane mamma di Ciro e la sorellina.

