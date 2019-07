Foggia, 15enne muore in scooter in incidente contro auto della Guardia di Finanza

Gianluca Russo, un ragazzo foggiano di 15 anni che era in sella ad uno scooter, è morto in un incidente frontale con un'auto della Guardia di Finanza avvenuto nel primo pomeriggio di ieri in via Camporeale, alla periferia di Foggia. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Il ragazzo è morto subito dopo l'impatto: inutili sono stati i tentativi del personale del 118 di rianimarlo.

La notizia della morte di Gianluca Russo ha scosso l'intera comunità, e si sono susseguiti i messggi di cordoglio sui social, a partire da quello della sorella Federica che ha scritto: «La nostra vita è finita qui, Dio ti prego dacci la forza tu». La sua prof. Teresa La Manna scrive: «Da insegnante di Gianluca posso dire che ragazzi come lui sono davvero pochi, rimarrà sempre nei nostri cuori la sua generosità, la sua ingenuità e il suo splendido sorriso di fronte al panino o alle croccantelle. Gianluca ora il tuo posto nel banco resterà vuoto ma certamente avrai un primo banco fra tutti gli angeli del paradiso».

