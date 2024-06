Flavia Alvaro, mamma a 63 anni a Viareggio: il parto dopo la fecondazione in vitro a Kiev. «Ho voluto molto questo figlio»

Una vera mamma da record: Flavia Alvaro, residente in provincia di Lucca, ha 63 anni ed è diventata madre lunedì 3 giugno, come riporta La Nazione. Un fiocco blu non del tutto abituale per l'ospedale Versilia di Lido di Camaiore.

La donna ha dato alla luce il suo piccolo, 2 chili il suo peso, con un parto cesareo, dopo averlo fortemente desiderato: aveva, infatti, scelto di sottoporsi alla fecondazione in vitro in Ucraina, a Kiev, e dopo un tentativo non andato a buon fine è riuscita finalmente a coronare il desiderio di diventare madre.

A gioire è anche la nonna del neonato, 93 anni, che lo aspetta ora a braccia aperte a casa, perché il piccolo si trova attualmente nel reparto prematuri.

Il viaggio a Kiev per la fecondazione in vitro

Il medico che ha seguito la gravidanza della donna, racconta che la neo mamma «ha voluto fortissimamente questo figlio ed è volata in Ucraina per ben due volte». Questo perché in Italia non è possibile scegliere di diventare madre all'età di Flavia Alvaro: le linee guida impongono, infatti, un tetto di 43 anni per la fecondazione assistita, nonostante molte coppie, oggi, comincino a cercare sempre più tardi l'arrivo di un figlio.