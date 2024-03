Fisioterapista trovata con la gola tagliata in casa, arrestato a Monaco 35enne nigeriano: aveva avuto una storia con la figlia

«La polizia di Monaco di Baviera e di Passau ha tratto in arresto una persona sospettata di essere l'autore» del tentato omicidio di Waltraud Kranebitter Auer, la fisioterapista bolzanina trovata nel garage di casa con la gola tagliata poco più di tre settimane fa. Come apprende l'Ansa, si tratta del genero della vittima, un cittadino nigeriano di 35 anni residente in Baviera, sospettato dal primo momento dopo la fine del rapporto con la figlia.

Waltraud Kranebitter Auer, fisioterapista di 61 anni di Bolzano trovata con la gola tagliata in garage: caccia all'uomo, si indaga sui famigliari

L’operazione è stata condotta sulla base di un mandato di arresto europeo, richiesto dalla Procura locale dopo che il Giudice per le indagini preliminari aveva emesso un’ordinanza di custodia cautelare. Nel corso dell’intervento, la autorità locali hanno sequestrato dispositivi elettronici quali cellulari, tablet e laptop, oltre a un mazzo di chiavi appartenenti all’indagato.