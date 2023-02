Firenze, studenti aggrediti davanti al liceo Michelangiolo: ragazzi presi a calci e pugni. «Un fatto gravissimo

Un gruppo di studenti è stato aggredito questa mattina intorno alle 8 davanti al liceo classico Michelangiolo in via Colonna a Firenze. Stando alle prime ricostruzioni, i ragazzi coinvolti sarebbero tutti iscritti del liceo, alcuni dei quali rappresentanti del collettivo Sum ( Studenti Uniti Michelangiolo). Non ancora chiara, invece, l'identità degli adulti che avrebbero preso parte all'aggressione: non si esclude, tra le ipotesi al momento, che fossero militanti di un gruppo di estrema destra. La scena è stata ripresa anche da un video, che mostra un ragazzo con lo zaino a terra sull'asfalto mente un adulto lo prende a calci. Non ci sarebbero stati feriti. Durante lo scontro è intervenuta anche una docente del liceo che ha cercato di bloccare la violenza. La preside ha chiamato la polizia, che ora sta indagando sull'episodio. «È accaduto un fatto gravissimo», ha detto la dirigente scolastica Rita Gaeta.

Giani: «Atto vigliacco»

«Un atto tanto vigliacco quanto grave. Agli studenti va la mia totale solidarietà, così come a tutto il corpo docente del liceo e al preside. Adesso mi auguro che le autorità competenti agiscano immediatamente e che gli aggressori vengano prontamente individuati e puniti perché trovo abbastanza incredibile e inaccettabile che episodi del genere possano ancora avvenire». Con queste parole il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, riporta una nota, «si unisce al coro di sdegno per l'episodio avvenuto stamattina a Firenze, davanti al liceo classico Michelangelo».