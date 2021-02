Firenze, studentesse abusate: ex carabiniere condannato a 4 anni e 6 mesi

Condanna in appello a 4 anni e 6 mesi di reclusione per l'ex carabiniere Marco Camuffo, uno dei due militari accusati di aver violentato due studentesse americane nella notte tra il 6 e il 7 settembre 2017 a Firenze. La violenza è avvenuta dopo l'incontro fuori dalla discoteca, e il riaccompagnamento a casa con l'auto di servizio da parte dei due. In primo grado Camuffo era stato condannato in abbreviato a 4 anni e 8 mesi.

La diminuzione di due mesi della pena è dovuta all'esclusione da parte dei giudici dell'aggravante della violazione dei doveri d'ufficio, reato per il quale Camuffo è già stato condannato dal tribunale militare. L'altro ex militare accusato delle violenze, Pietro Costa, è stato condannato in primo grado a 5 anni e 6 mesi il 20 febbraio scorso in in processo con rito ordinario.

