Firenze, vuole occupare un casa e minaccia l'inquilina con l'acido: arrestato

L'ha minacciata di sfregiarla prima con l'acido e poi con un coltello, se non avesse abbandonato l'appartamento in cui abitava e del quale lui si voleva impossessare.

Abdellah Bekkali - 36 anni, marocchino - a Francesca S., 43 anni, che vive in un abbartamento all’interno di un edificio occupato abusivamente di via Pellas, a Firenze. E' successo venerdì sera. Il nordafricano aveva occupato in precedenza lo stesso appartamento - se ne era andato due anni fa - e pretendeva di rientrare.



Ha cominciato a battere i pugni sulla porta, gridando. E quando la donna ha aperto, convinta di riuscire a fare ragionare lo straniero, lui la ha minacciata. Francesca S. si è chiusa in camera ed è riuscita a chiamare i carabinieri. Perquisito, Bekkali è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico ed è stato arrestato per tentata estorsione.

