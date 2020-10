Firenze, manifestazione in centro: lancio di bottiglie, la polizia carica i manifestanti

Momenti di forte tensione, questa sera, a Firenze. Lancio di oggetti, tra cui bottiglie di vetro, contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con una carica lungo la centralissima via Calzaioli a Firenze, facendo arretrare i manifestanti per decine di metri. Alla manifestazione non autorizzata partecipano persone di varia estrazione politica, che spazia dalla destra all'antagonismo.

La carica è terminata dopo alcune decine di metri all'altezza di via degli Speziali, dove i poliziotti si sono fermati e dove hanno stazionato i manifestanti che hanno acceso alcuni fumogeni. Durante le proteste sono stati anche rovesciati numerosi cestini della spazzatura. Un gruppetto di manifestanti che era stato bloccato in piazza Santa Maria Novella si è diretto verso l'Oltrarno, sorvegliato dalle forze dell'ordine.

