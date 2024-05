A1, maxi incidente a Firenze: due morti e un ferito. Coinvolti 4 tir, lunghe code e Italia spezzata in due

Un incidente tra quattro tir e tre auto sull'autostrada A1 Milano-Napoli nel comune di Figline Valdarno, in provincia di Firenze, ha causato la morte di due persone e un'altra attualmente è ferita. In questo momento l'Italia è spezzate in due per le chiusure al traffico, con code chilometriche.

È avvenuto poco dopo le 10.30 al km 328, dopo lo svincolo Valdarno in direzione Nord. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Figline Valdarno, e la squadra del distaccamento di Montevarchi del comando di Arezzo.

L'incidente e le vittime

Due delle persone estratte dai vigili del fuoco sono morte, una risulta ferita e trasportata in elisoccorso al pronto soccorso di Careggi. A pochi metri prima dell'incidente era in transito un’ambulanza con un trasferimento urgente da Foligno per il trasporto di un bambino verso l'azienda ospedaliera Meyer rimasto bloccato. I Vigili del fuoco hanno provveduto a liberare con urgenza uno spazio per permettere all’ambulanza di proseguire la marcia verso l'ospedale.

La circolazione in entrambi i sensi di marcia risulta al momento bloccata. Al momento all'interno del tratto interessato si registrano 5 chilometri di coda in direzione di Firenze e 3 chilometri in direzione di Roma.