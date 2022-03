Questo pomeriggio un ragazzino di 14 anni è caduto dalla finestra della sua classe, in la scuola media paritaria bilingue italiano/inglese Kindergarten in viale Matteotti. Il ragazzo è stato portato in codice rosso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Secondo le prime informazioni, l'episodio sarebbe avvenuto durante il cambio dell'ora, mentre gli insegnanti si stavano avvicendando. A scuola sono in corso le indagini della polizia per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.