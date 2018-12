A Palazzo Vecchio a Firenze pranzo per 100 nonni

Pranzo di Natale nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio per gli anziani delle strutture dell'Asp Firenze Montedomini offerto come da tradizione dall'Enoteca Pinchiorri. Anche quest'anno gli chef stellati Annie Féolde e Giorgio Pinchiorri hanno rinnovato la loro amicizia nei confronti di Montedomini e dei suoi ospiti. Quella di oggi è la seconda volta a Palazzo Vecchio per gli anziani: nel 2013, per il tradizionale pranzo per lo scambio di auguri di Natale e felice Anno nuovo, furono ospitati in Sala d'Arme.



I PARTECIPANTI

Al pranzo hanno partecipato 100 anziani di cui 60 delle strutture dell'Azienda pubblica di servizi alla persona Montedomini (Montedomini sede, Principe Abamelek e San Silvestro), 30 ospiti delle strutture afferenti ai progetti di inclusione attiva e 10 utenti dei servizi domiciliari (Firenze Telec re). Come da tradizione con loro c'erano anche il sindaco Dario Nardella, l'assessore al Welfare Sara Funaro, il presidente del Quartiere 1 Maurizio Sguanci, il presidente, il vicepresidente e il direttore dell'Asp Firenze Montedomini Luigi Paccosi, Francesca Napoli, Emanuele Pellicanò e i revisori di Montedomini.

