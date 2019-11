Firenze, appuntamento con la prima conferenza nazionale sulla fragilità

Ultimo aggiornamento: 18:39

Debutta la prima. L'appuntamento è per il 27 novembre alle ore 14.30 a Firenze, un momento di riflessione sulle esigenze delle persone più fragili attraverso il punto di vista dei professionisti della sanità, di avvocati, notai e delle associazioni dei pazienti.“I diritti dei soggetti fragili e la loro relazione con i professionisti della salute: deontologia, etica e responsabilità professionale quali comune ‘codice’ denominatore”. Ecco il titolo della prima Conferenza Nazionale sulla Fragilità.Tra i promotori dell’evento l’avvocato Laila Perciballi, referente per le relazioni con la cittadinanza e la promozione dei valori del maxi Ordine delle professioni sanitarie, chiamata a coordinare l’evento dal presidente della Simedet, Società italiana di Medicina diagnostica e terapeutica, Fernando Capuano. Oltre ad Alessandro Beux, Presidente della Federazione degli Ordini TSRM e PSTRP, parteciperanno Filippo Anelli, Presidente FNOMCeO, i rappresentanti di infermieri e ostetriche ed esponenti del mondo politico come Beatrice Lorenzin e Federico Gelli.A due anni dall'attuazione delle leggi che portano la loro firma, rispettivamente la 24/2017 e la 8/2018, riforme rivoluzionarie nel mondo della Sanità, è significativo fare il punto con esponenti così rappresentativi del mondo istituzionale. Ad aprire l’evento la lectio magistralis di Paolo Cendon, che parlerà del diritto dei fragili.