Fiori e piante tornano in vendita. Coldiretti lancia la campagna #balconifioriti

Piante e fiori possono essere venduti. A precisarlo è il presidente di, che nei giorni scorsi ha rivolto una lettera al Premier, per illustrare l'enorme crisi che sta attraversando il florovivaismo italiano in seguito alle misure imposte dai DPCM per fronteggiare l'emergenza Coronavirus . «Un miliardo di pezzi di fiori e piante appassiti ed andati distrutti a partire dall'8 marzo» scrive Prandini nella lettera, per un valore economico di 2,5 miliardi di euro che corrisponde a 200 mila posti di lavoro e 27 mila imprese, ora a rischio per il blocco di cerimonie, battesimi, matrimoni, lauree e con enormi difficoltà di export.E dal governo sono arrivati chiarimenti positivi in merito al Dpcm del 22 marzo che ammette l’attività di produzione, trasporto e commercializzazione di prodotti agricoli, dunque «via libera alla vendita in supermercati, mercati, punti vendita e vivai» sottolinea il presidente di Coldiretti. Ora spetta alla grande distribuzione, così come ai mercati ed ai vari punti vendita aperti in questo momento di grande emergenza per il paese, di sostenere uno dei tanti settori del Made in Italy in sofferenza. In questo complesso inizio di primavera, che costringe gran parte della popolazione a stare in casa, Coldiretti lancia la campagna social #balconifioriti, per dare un po' di colore a lunghe giornate di speranza.Proprio in questo periodo dell'anno, infatti, le aziende florovivaistiche realizzano circa il 75% dell'intero fatturato annuale, forte anche di spedizioni oltre i confini italiani, che nel 2019 hanno fruttato oltre 900 milioni di euro, con vendite considerevoli in Francia, Germania e Olanda. «Nel rispetto di tutte le disposizioni sulle restrizioni i vivai si stanno organizzando per fare consegne a domicilio, con contatti per telefono o mail, per consentire agli italiani di restare a casa» si legge ancora nella nota Coldiretti.Ed un'altra buona notizia per la vendita di piante e fiori arriva anche dalla capitale, dove da oggi riprende l'attività commerciale, quindi anche l'accesso al pubblico, del Mercato dei Fiori e delle Piante Ornamentali di via Trionfale. La fascia oraria per l'accesso al pubblico va dalle 10.00 alle 13.00, nel giorno di martedì.