Venerdì 15 Dicembre 2023, 06:31

Quando si è risvegliato nel letto dell'ospedale, ieri mattina, faceva ancora fatica a raccapezzarsi. «Perché sono qui? Che cosa è successo?», balbettava. E su ciò che è accaduto mercoledì attorno alle otto nell'attico di via Crocefisso, dove la madre è stata trovata morta con una profonda ferita alla fronte, racconta più sensazioni che dettagli: «Stavo male, ricordo solo di aver preso tante pillole perché ero giù». Guido Augusto Gervaso Gastone Pozzolini Gobbi Rancilio, 35 anni, è in stato di fermo per l'omicidio aggravato della madre Fiorenza Rancilio, 73 anni, erede di una dinastia di immobiliaristi. Per gli investigatori l'ha colpita alla testa con forza, una o più volte, brandendo un peso da palestra, un manubrio per allenare i bicipiti.

Fiorenza Rancilio, una famiglia maledetta: il fratello fu rapito e ucciso dall'Anonima sequestri

L'ARMA DEL DELITTO

SOCIO DEL GRUPPO

GLI IMMOBILI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Durante la perquisizione nell'appartamento dell'uomo all'ottavo piano, i carabinieri hanno notato che nella rastrelliera della zona palestra la fila di attrezzi era incompleta. Hanno ritrovato il peso di otto chili nella stanza accanto al salone in cui la donna era riversa sul pavimento, le lacerazioni sono compatibili e il luminol ha dato responso positivo. Quando, secondo le accuse, ha aggredito la donna Guido Gobbi, alto e fisico massiccio, non ha afferrato il primo oggetto a caso per colpirla, ma si sarebbe premurato di portare con sé l'attrezzo dalla sua palestra. Da verificare se, nel momento in cui ha inferto il colpo mortale, la madre fosse già stordita, forse proprio con gli psicofarmaci prescritti al figlio. I primi a entrare nell'appartamento sono stati la colf e un dipendente della società immobiliare di famiglia, allarmati per la porta chiusa dall'interno e per il silenzio di Fiorenza Rancilio, che non rispondeva al telefono. Hanno visto l'uomo seduto nella stanza contigua a quella in cui la madre giaceva morta, vestita di tutto punto, coperta con un piumone e degli asciugamani. In stato confusionale, Guido Gobbi non era nemmeno in grado di parlare, era sotto l'effetto di psicofarmaci rinvenuti in abbondanza a casa sua. Decine di scatole di medicinali. Soffriva di schizofrenia ed era in cura da anni, i vicini lo descrivono come un tipo cupo, c'è chi riferisce di rumore di bottiglie di vetro in frantumi che a tratti si sentiva provenire da casa sua. Una situazione che Fiorenza Rancilio cercava di gestire come meglio poteva, a volte però l'angoscia la sopraffaceva: «Ho paura di mio figlio - ha confidato a chi le stava vicino - Quando ha un crollo impazzisce e spacca tutto». A volte le crisi erano più violente di altre, tanto che nel 2021 nel palazzo di via Crocefisso sono intervenute le forze dell'ordine. Anche in questo caso però nessuna denuncia.Forse la madre voleva proteggerlo, di certo non era questo il futuro che immaginava per lui. Studente di Economia e commercio, ragazzo brillante, nel 95 Guido Gobbi aveva aggiunto ai suoi tanti nomi anche il cognome della madre, che lo aveva inserito nel gruppo immobiliare come socio. Palladium group e Omnium occupano due piani dell'edificio nel cuore di Milano, da qui Fiorenza Rancilio guidava con energia e passione l'impero costruito un cantiere dopo l'altro dal padre Gervaso nel boom economico.A Milano il gruppo ha un patrimonio composto da una trentina di edifici, a Cesano Boscone 26 palazzi nel Quartiere giardino e poi c'è una vasta presenza all'estero, Stati Uniti compresi. Guido Gobbi non aveva ruoli operativi di spicco, le sue condizioni di salute erano precarie. La Procura di Milano nelle prossime ore inoltrerà all'ufficio gip la richiesta di convalida del fermo e di custodia cautelare in carcere, consulenze o perizie successive sul suo stato mentale stabiliranno se le condizioni sono compatibili con la vita in cella o se debba essere trasferito in una struttura. Non è ancora stato interrogato, è catatonico e frastornato, impossibile per lui rispondere in modo circostanziato alle domande degli inquirenti.