Fine vita, il pm su Dj Fabo: «Cappato va assolto». Ma durante l'udienza arriva una notizia terribile

Un dramma durante un processo giàò doloroso, quello per la morte di Dj Fabo. Imputato per aiuto al suicidio è Marco Cappato, presente in aula. Mentre sta parlando il suo avvocato, il giudice chiede cinque minuti di pausa. Cappato esce, parla al telefono e piange: la madre, da qualche giorno ricoverata in ospedale, è morta. La moglie lo abbraccia, gli amici gli stringono le spalle e lui con rossi rientra in aula.

Dj Fabo, domani Marco Cappato torna a processo, attesa l'assoluzione

ASSOLUZIONE

Dopo una decina di minuti il processo riprende, in un clima di gelo e delore. Per Cappato il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano ha chiesto l’assoluzione percheé il fatto non sussiste. Nel caso di Dj Fabo, afferma, ricorrono tutti e quattro i requisiti indicati dalla Consulta che ha tracciato la via sulla non punibilità dell'aiuto al suicidio. Quella emessa dalla Consulta, spiega la pm, «è una sentenza molto difficile e vieppiu apprezzabile, il tema che qui si dibatte è di tale rilevanza che prescinde la stessa valutazione in diritto: è il senso stesso della vita di una persona, della sua dignità e la confomita di questi principi che hanno messo l’uomo al centro della vita sociale. Non lo Stato, l’uomo».



