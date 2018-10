Foggia, gasolio agricolo venduto a un euro agli automobilisti: la Guardia di Finanza arresta due persone e ne denuncia 9

Gli uomini della Guardia din Finanza del Comando Provinciale di Foggia hanno sequestrato 6 distributori abusivi di carburante, 60.000 litri di gasolio per autotrazione destinato all'uso agricolo e denunciato 11 soggetti, di cui 2 arrestati già gravati da precedenti specifici, per contrabbando di prodotti energetici. È il bilancio dell'operazione odierna che trae origine da una recente intensificazione delle operazioni di controllo economico del territorio finalizzata a reprimere il fenomeno, sempre più diffuso, della distribuzione per usi non consentiti di gasolio destinato all'agricoltura, che beneficia di un particolare regime fiscale agevolato.



APPROFONDIMENTI CRONACA Foggia, gasolio agricolo venduto a un euro agli automobilisti: due... L'attività dei finanzieri del Comando Provinciale di Foggia, direttio dal colonnello Ernesto Bruno, si è concentrata all'interno di autoparchi e depositi di carburante dove, tramite l'esclusivo 'passaparola' tra persone di fiducia, venivano selezionati i clienti cui il prodotto veniva venduto a solo un euro al litro, con un margine di guadagno completamente 'in nero' di ben 30 centesimi di euro per il venditore. I controlli, che hanno interessato in particolare i territori di Cerignola, Lucera, Ordona e Sant'Agata di Puglia, hanno anche permesso di sequestrare 2 autocisterne e 5 furgoni utilizzati per le consegne a domicilio del gasolio e l'accertamento di ulteriori 62.000 litri di carburante già venduto in totale evasione d'imposta, pari a oltre 47.000 euro. Le indagini, tuttora in corso, puntano ora ad individuare tutti i clienti che hanno utilizzato in modo fraudolento il gasolio ad accisa agevolata. L'attività di contrasto a tale tipologia di frode, finalizzata a tutelare gli operatori onesti del settore della distribuzione di carburanti che subiscono tale forma di concorrenza sleale, ha consentito di individuare, nel corso di quest'anno, nella sola Provincia di Foggia, circa 8 milioni di litri di gasolio venduto in totale evasione d'imposta, pari ad oltre 6 milioni di euro.

