Bologna, si collega a un maxi-schermo in piazza Maggiore e trasmette un film hard. Poi lo vede con gli amici: denunciato

Ha collegato il suo portatile a un videoproiettore privato per trasmettere, sul maxi schermo installato in Piazza Maggiore, a Bologna, in occasione della sedicesima edizione di “Sotto le stelle del cinema”, un film pornografico, da guardare insieme a un gruppetto di amici. È successo questa notte, attorno alle 2.10, quando una pattuglia dei carabinieri del nucleo radiomobile di Bologna, impegnata in un controllo del territorio in via VI Novembre, è stata fermata da un'anziana bolognese in evidente stato di agitazione che ha raccontato di essere fuggita da Piazza Maggiore perché sul maxi schermo stavano proiettando un film pornografico. Increduli alla notizia, i militari si sono diretti velocemente nella vicina piazza e quando sono arrivati, hanno potuto verificare l'attendibilità dell'informazione, notando che qualcuno stava effettivamente proiettando un film a luci rosse sul maxi schermo.

La proiezione è stata immediatamente interrotta dai carabinieri che hanno sorpreso il responsabile, un 24enne italiano, in compagnia di una decina di amici, seduti in fondo alla fila di sedie e impegnati nella visione del film hard che il ragazzo stava proiettando col suo pc portatile tramite un videoproiettore privato. Il giovane, che ha ammesso le sue responsabilità, dovrà rispondere ai sensi dell'Art. 68 del Tulps e dell'Art. 726 del Codice penale, atti contrari alla pubblica decenza.

