Filippo Turetta incontra i genitori in carcere, è la prima volta dopo l'omicidio. Cosa sappiamo

C'è stato l'incontro tra Filippo Turetta e i genitori: il 22enne in carcere per l'omicidio di Giulia Cecchettin ha incontrato stamane per la prima volta la famiglia a Montorio dove si trova recluso dalla scorsa settimana. Lo confermano all'ANSA fonti qualificate precisando che «il colloquio è già concluso».

Turetta, il primo colloquio con i genitori

Si tratta del primo faccia a faccia di papà Nicola e mamma Elisabetta da quell'11 dicembre in cui lo studente universitario ha impugnato il coltello e ha ucciso la 22enne di Vigonovo. Un delitto che Turetta ha confessato nell'interrogatorio al pm di Venezia Andrea Cecchettin avvenuto solo due giorni fa dietro le sbarre della casa circondariale di Verona.

Il primo incontro mancato

Il primo colloquio era previsto giorni fa, ma la coppia aveva rinunciato a vedere il figlio. I due genitori si erano presi ancora un po’ di tempo, sia per le implicazioni emotive dell’incontro, sia per prepararlo nelle condizioni migliori. La rinuncia era stata motivata con la necessità di ricorrere a un aiuto psicologico, sia per il giovane che per loro.