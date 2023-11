Filippo Turetta, la notte in cella e l'estradizione (entro 10 giorni). Il gip: «Deve restare in carcere, può uccidere altre donne»

Giulia Cecchettin è stata accoltellata la prima volta da Filippo Turetta mentre si trovava alle 23.15 di sabato 11 novembre nel parcheggio davanti alla sua casa. Poi, dopo averla immobilizzata probabilmente con del nastro adesivo, ha spinto l'ex fidanzata in auto, ha raggiunto in pochi minuti la zona industriale di Fossò, e qui l'ha aggredita nuovamente, mentre lei tentava una fuga, uccidendola. Così - riportano i quotidiani - sono condensate nelle carte del gip che ha firmato la prima ordinaza per tentato omicidio - il corpo della 22enne non era ancora stato trovato - le fasi dell'omicidio di Giulia Cecchettin.