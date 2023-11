Filippo Turetta arrestato in Germania, sarà in Italia nel giro di 48 ore. I genitori: felici che sia vivo ma molto scossi

Filippo Turetta, arrestato in Germania, «nel giro di 48 ore sarà in Italia per essere processato». Lo ha detto il ministro e vicepremier Antonio Tajani, intervenendo al meeting di Fi a Taormina, parlando della morte di Giulia Cecchettin.

