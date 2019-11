Figlio picchia l'anziano padre con calci e pugni e lo manda all'ospedale: «In te vedo il diavolo»

Ha picchiato l'anziano padre con calci e pugni, e poi giù sberle. Il motivo? «In te vedo il diavolo». Accade alle porte di Padova, nel Comune di Limena, dove il figlio 50enne per aver vessato il padre 84enne è stato iscritto nel registro degli indagati per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e per violazione dei provvedimenti di allontanamento della casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Le prime violenze dal figlio, anche con minacce di morte, l'anziano padre le ha subite nel 2014, con frasi del tenore: «Sei un cadavere che cammina, hai i giorni contati». Poi, l'escalation di botte e violenza, con due calci che hanno steso l'anziano. E poi ancora botte e insulti quotidiani. L'episodio che ha fatto scattare l'arresto per il figlio 50enne è avvenuto lo scorso agosto, quando l'uomo ha scaraventato a terra l'anziano padre, facendogli sbattere la testa a terra. L'anziano è stato portato al pronto soccorso e in quella casa sono intervenuti i carabinieri che hanno denunciato il 50enne. Poi, il giudice ha obbligato quel figlio a non frequentare più la casa di famiglia e il padre. Ma il 50enne è tornato nella casa di famiglia, così l'anziano padre ha chiamato i militari dell'Arma che hanno arrestato il 50enne. Durante l'arresto il figlio 50enne ha detto ai carabinieri: «Le botte perché in lui c'è il diavolo».

La perizia psichiatrica ha escluso l'infermità del 50enne che ora dovrà affronare un giudizio con rito immediato.

