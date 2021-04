Figlio di Grillo, ecco il racconto della ragazza: «Mi hanno violentata tutti»

Non uso mezzi termini. «Mi hanno violentata», «tutti», sono le parole che Silvia, la ragazza che ha denunciato Ciro Grillo e gli altri ragazzi, rivolge all'amica al risveglio: “La Stampa”, basandosi sul fascicolo delle indagini, ricostruisce la serata al Billionaire, la presunta violenza e quello che accadde dopo. Il quotidiano scrive che sono stati sentiti decine di testimoni (tassisti, baristi e il fotografo della discoteca, amici, istruttori sportivi), intercettati i telefoni, recuperati i messaggi e analizzati video e foto. Emerge un bacio tra Ciro e Silvia. Poi l'invito a casa per un piatto di spaghetti. Sono passate le 6 quando l'amica di Silvia va a sdraiarsi sul divano del soggiorno.

APPROFONDIMENTI ITALIA Ciro Grillo apre un nuovo profilo Instagram? Posta il video del padre... POLITICA Grillo, Nicola Piovani: «Il padre che soffre? E' quello a... IL RETROSCENA Grillo e l'intervento di Conte: la mossa del (quasi) leader per... ITALIA Grillo, la presidente di Telefono Rosa: «Dopo anni di lotte,... LA POLEMICA Grillo, il caso del figlio irrompe alla Camera. L'avvocato... LA DIFESA Grillo, anche la moglie difende il figlio: «La ragazza era... MIND THE GAP Grillo "assolve" il presunto stupro del figlio. Grilline in... ITALIA Ciro Grillo, le foto social del figlio di Beppe Grillo

Grillo, Nicola Piovani: «Il padre che soffre? E' quello a cui hanno stuprato una figlia per divertimento»

La ricostruzione del quotidiano parla di diversi tentativi di approccio: uno dei ragazzi chiede a Silvia di dormire insieme ma lei si rifiuta e cerca di svegliare l'amica per andarsene. Questa nel dormiveglia risponde di lasciarla tranquilla e non si alza. Poi avrebbero costretto Silvia a bere della vodka, tenendola per i capelli. Il giorno dopo alle 14.45 l'amica si sveglia e trova l'amica paralizzata. L'articolo riporta le parole del titolare del bed & breakfast dove le due ragazze alloggiavano: «Quel pomeriggio le ragazze non erano più le stesse».

Grillo, la presidente di Telefono Rosa: «Dopo anni di lotte, vittima sotto accusa: l'espressione del peggior maschilismo»

Grillo, anche la moglie difende il figlio: «La ragazza era consenziente, un video lo dimostra». Ira di Amnesty

Sempre secondo la ricostruzione, Silvia chiede in prestito una bici per andare a comprare la pillola del giorno dopo. Quindi va alla lezione di kite surfing. L'istruttore riferisce: «Ricordo che era molto turbata». Infine, il giornale scrive di un messaggio whatsapp: «Ho paura che quella ci ha denunciato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA