Figlio di un carabiniere si spara con la pistola del papà: muore a 11 anni, tragedia a Pisa

Un bambino di undici anni, figlio di un carabiniere, è morto oggi nella sua abitazione in provincia di Pisa dopo essersi sparato un colpo alla testa con la pistola del padre. Sul posto insieme ai soccorsi intervenuti i carabinieri. Non ancora chiara la dinamica di quanto accaduto.

Il fatto è avvenuto intorno alle 13,30. Il bambino sarebbe riuscito ad impossessarsi dell'arma che era probabilmente già carica. Sentita l'esplosione i familiari sono accorsi ed hanno chiamato i soccorsi: i sanitari del 118 però non hanno potuto far altro che costatare il decesso. Per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto sono in corso le indagini del comando provinciale dell'Arma.

