Taranto, getta la figlia di 6 anni dal terzo piano: la piccola è in fin di vita

Un dramma assurdo si è consumato poco fa in una condominio nel quartiere Paolo VI a Taranto. Al culmine di dissidi che duravano da tempo, sfociati nella perdita della potestà genitoriale, un uomo ha preso la propria figlia, una bambina di sei anni, e l'ha scaraventata giù dal terzo piano. La piccola, soccorsa e trasportata in ospedale, è in condizioni gravissime causate da una serie di traumi in seguito alla caduta. I medici stanno cercando in tutti i modi di tenerla in vita ma si tratta di una situazione estremamente delicata. Ultimo aggiornamento: 16:45