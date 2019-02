Figlia ambasciatore Corea del Nord rimpatriata, Pyongyang: nessun caso, odiava il padre

L'ex ambasciatore nordcoreano Jo Song Gil «non aveva alcun motivo politico» per disertare. E sua figlia 17enne «odiava i genitori perché la lasciavano a casa da sola» e voleva «tornare a Pyongyang dai nonni», dove è ora e «sta bene» anche se sottoposta «a cure». Lo spiega il successore di Jo all'ambasciata in Italia, Kim Chon, in una lettera al presidente dell'unione interparlamentare Italia-Nord Corea Osvaldo Napoli, respingendo la tesi del «rapimento» rilanciata dalla Corea del Sud. per «ostacolare i nostri rapporti con l'Italia».



Intanto un fascicolo senza indagati o ipotesi di reato è stato avviato oggi in Procura, a Roma, in relazione alla vicenda della figlia dell'ex ambasciatore nordcoreano in Italia, tornata nel proprio paese il 14 novembre. Oggi è arrivata all'attenzione del procuratore aggiunto Francesco Caporale una informativa della Digos in cui si ricostruisce la vicenda citando articoli di stampa. La storia della ragazza era stata resa nota da un dissidente del regime di Kim Jong Un nel corso di una conferenza stampa alcuni giorni fa.

Gli inquirenti acquisiranno i filmati delle telecamere della zona dove la ragazzina abitava per cercare di individuare

elementi utili alle indagini. All'attenzione degli investigatori anche le immagini dell'aeroporto di Fiumicino che il 14 novembre scorso mostrano il momento in cui la minorenne viene accompagna da due soggetti verso l'aereo che l'ha riportata in Corea.

