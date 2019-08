I figli litigano per chi debba salire per primo sull'altalena, papà preso a calci e pugni dagli altri genitori

I figli litigano per chi debba salire per primo sull'altalena e a farne le spese è il padre di uno di loro che viene pestato a sangue dagli altri genitori. La spedizione punitiva è avvenuta a Carcare, in provincia di Savona, il giorno dopo l'episodio che ha visto coinvolti i bambini, e si è conclusa con l'arresto di 3 persone, i papà che hanno aggredito l'uomo, per lesioni gravi aggravate.

Padre orco incatena e violenta le figlie gemelle per 10 anni: una resta incinta due volte

Non impara la Bibbia, bimbo di 7 anni sepolto dai genitori sotto la neve



La lite tra i bimbi risale a venerdì e ha coinvolto delle famiglie albanesi. La discussione si era conclusa con un botta e risposta tra l'uomo poi picchiato e la moglie di uno dei 3 aggressori, residenti a Cairo Montenotte. Il giorno dopo, i tre hanno trovato il rivale in un bar: uno di loro lo ha aggredito alle spalle ma è stato sopraffatto e a quel punto gli altri due sono intervenuti colpendolo con calci e pugni, e poi sono scappati. Il papà pestato è stato portato all'ospedale con varie ferite un trauma cranico e la frattura del setto nasale: guarirà in 30 giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA