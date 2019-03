Rho, crolla uno stand alla Fiera: operaio 45enne gravissimo

Un operaio romeno di 45 anni è in gravi condizioni dopo che un stand in legno gli è crollato addosso mentre stava lavorando nell'area Cargo 1 della Fiera Milano Rho per l'allestimento del Salone internazionale del Mobile. È successo intorno alle 14.10. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato di Rho, un gruppo di operai ha iniziato a sentire scricchiolare la struttura ed è quindi scappato prima che questa cedesse. Solo in un secondo momento si sono accorti che mancava all'appello il collega 45enne.A quel punto sono tornati indietro e lo hanno trovato ferito sotto le macerie. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118 presenti all'interno del polo fieristico che hanno prestato i primi soccorsi. Secondo quanto riferito dalla centrale operativa dell'Areu, la vittima è stata poi trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda con traumi all'addome, bacino e agli arti inferiori con una sospetta lesione spinale. In corso gli accertamenti della polizia e dell'ats per chiarire la dinamica del crollo.