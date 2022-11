Festival Nazionale delle Università, appuntamento alla Link dal 10 al 12 novembre

Un'occasione di confronto tra Università, giovani e imprese, per la crescita e lo sviluppo culturale del nostro Paese. Dal 10 al 12 novembre si svolgerà a Roma la prima edizione del “Festival Nazionale delle Università”, nuovo appuntamento annuale dedicato agli Atenei italiani per condividere e mettere a fattore comune il grande patrimonio accademico. Verranno sviluppate tematiche specifiche di assoluto rilievo per creare un contesto di dialettica permanente tra le esigenze delle università, delle imprese e dei giovani per orientarli nelle scelte professionali in linea con gli obiettivi di crescita e sviluppo del Paese e dell’Agenda Onu 2030. In questa prima edizione si tratterà “La cultura digitale”, tema che nel mondo della formazione è diventato ancora più importante durante la pandemia, nella crisi economica e nei complessi rapporti internazionali.

La prima edizione del Festival si terrà nella sede romana dell’Università degli Studi Link, a Via del Casale di San Pio V, 44. Giovedì 10 novembre, a partire dalle 17, sono previsti due panel, dedicati alle università italiane, al mondo del lavoro e al ruolo del digitale. Interverranno, tra gli altri, Pietro Luigi Polidori, Presidente Link Campus University, Carlo Alberto Giusti, Rettore Link Campus University, Giovanni Francesco Nicoletti, Segretario Generale CRUI - Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, Stefano Ubertini, Presidente CRUL - Comitato Regionale di Coordinamento delle Università del Lazio, Roberto Tottoli, Rettore Università Orientale di Napoli, Patrizia Lombardi, Presidente RUS - Rete Università Sviluppo Sostenibile, Santigie Paolo Kanu, Docente K2 University, Francoforte, Leonardo Becchetti, Direttore Festival dell’Economia Civile e Co-fondatore NeXt, Cristina Costarelli, Presidente ANP Lazio - Associazione Nazionale dirigenti e alte Professionalità della scuola.

All’evento sono stati invitati il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e rappresentanti delle istituzioni.