Festa del Redentore a Venezia: barchino urta una briccola, il 28enne Riccardo Nardin cade in acqua e muore

Il Redentore finisce in tragedia. La notte scorsa, alla fine dei fuochi del Redentore a Venezia un barchino con a bordo due ragazze e un ragazzo alla guida ha urtato una bricola, il giovane è stato sbalzato in acqua e non è più risalito: recuperato morto dai sommozzatori dei vigili del fuoco. La vittima è Riccardo Nardin un 28enne di Cavallino-Treporti. Illese le due ragazze. L’incidente è accaduto nel canale tra San Giorgio e San Servolo. Subito si sono giunti sul posto i mezzi di soccorso tra cui la motobarca di Marittima, due autopompe lagunari una moto d’acqua dei vigili del fuoco e i sommozzatori che erano di servizio alla manifestazione, iniziando le ricerche di superficie e sotto acqua. Dopo una breve ricerca subacquea, i sommozzatori hanno trovato sul fondo il corpo privo di vita del giovane, come accertato dal personale del Suem. Sul posto l’imbarcazione della polizia locale per ricostruire la dinamica del sinistro.

IL SINDACO

«Voglio esprimere il cordoglio della Città di Venezia e mio personale per la scomparsa del giovane 28enne di Cavallino-Treporti in un tragico incidente nautico, le cui cause sono ancora al vaglio degli inquirenti.