Festa della mamma, la dedica della Polizia alla signora Turazza, madre di due agenti uccisi

Una dedica molto speciale per la festa della mamma da parte della Polizia di Stato, che ha voluto ricordare con un tweet il sacrificio di due agenti uccisi e della loro mamma: La #FestaDellaMamma la dedichiamo alla signora Turazza, madre di Massimiliano e Davide, poliziotti uccisi nel 1994 e nel 2005 in conflitti a fuoco. A lei che va nelle scuole di polizia a parlare dei valori in cui li ha cresciuti, perché tutti gli allievi agenti sono i “suoi figli".

A lei che va nelle scuole di polizia a parlare dei valori in cui li ha cresciuti, perché tutti gli allievi agenti sono i “suoi figli" pic.twitter.com/ykGQ9ZTw7L — Polizia di Stato (@poliziadistato) 12 maggio 2019

