Festa dell'Albero domenica 21 novembre, da Bari a Firenze e Aosta iniziative green per grandi e piccoli

Torna domani 21 novembre la Festa dell’albero in Italia: dal 2013 infatti è stata infatti istituita questa Giornata nazionale per ricordare quanto verde e natura siano importanti per la vita di ognuno. E a giudicare dall’attualità, oggi ecologia e ambiente stanno prendendosi sempre più la scena. Sarà per l’esempio di Greta Thunberg e i giovani di Fridays for future, sarà per gli impegni della Cop26 di Glasgow appena conclusa, sarà perché davvero il Covid ha cambiato le priorità e il nostro rapporto con la natura, ma adesso occuparsi di alberi e vivibilità è diventato ‘cool’ per tutti, dalle scuole alle amministrazioni, dal Governo ai social. E mentre proprio sui social network spopolano hashtag come #alberi, #verde, #giornatanazionalealberi e così via, nella pratica da nord a sud sono numerose le iniziative, pubbliche e private, in favore del verde.

Domani la Festa dell'Albero: le iniziative in Italia

Per esempio domani ad Aosta i carabinieri forestali pianteranno “L’albero di Falcone” coniugando verde e lotta alla criminalità mentre in sette diverse città da Ravenna a Pesaro, da Cologne a Massafra, saranno piantati 700 alberi come primo atto del progetto 'Bosco dei Giovani Soci del Credito Cooperativo', nato grazie alle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali e realizzato in collaborazione a Legambiente. Ultimate le piantagioni, è prevista una stima del risparmio in termini di CO2 ottenuto nel corso del tempo. «L'iniziativa - sottolinea il presidente di Federcasse Augusto dell'Erba - mostra quanto sia forte il legame tra i giovani ed i temi ambientali e di una sostenibilità concreta, ma anche la naturale attitudine del Credito Cooperativo ad avere cura dei territori e delle comunità di cui sono, proprio attraverso i soci, una espressione diretta».

Sempre domani Treedom, portale italiano grazie al quale sono stati piantati azienda alberi in tutto il mondo, regalerà un albero al ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani. «Un regalo, ma anche un invito a considerare il ruolo decisivo degli alberi per una transizione che sia veramente verde - spiega Federico Garcea, fondatore e ceo di Treedom -. Si tratta di un avocado e sarà piantato in Kenya da uno dei contadini locali che Treedom coinvolge nei propri progetti. Crescendo, senza bisogno di irrigazione, assorbirà CO2 dall'atmosfera e donerà i suoi frutti al contadino che se ne prende cura, creando benefici ambientali e sociali». Grazie a Treedom sono stati piantati oltre due milioni di alberi in dieci anni di attività. «Piantare un albero richiede un piccolo sforzo, sul nostro sito ad esempio, basta un click », conclude Garcea.

A Firenze il sindaco Dario Nardella, che oggi ha festeggiato con i bambini delle scuole con laboratori e percorsi guidate alla scoperta dei parchi urbani, ha annunciato che saranno piantati un milione di alberi in tutta l’area metropolitana nei prossimi dieci anni; a Bari il sindaco Antonio Decaro pianterà un ficus magnolia, una delle 1000 duplicazioni dell'albero monumentale che cresce nei pressi della casa del giudice Giovanni Falcone; in Sicilia infine sarà presentato il progetto "Treesunity - Uniti per l'Ambiente" per la piantumazione di 200 alberi nelle aree demaniali del Comune di Aci Castello.