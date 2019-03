Festa del papà, bufera sulla pubblicità della Feltrinelli: «Io comunque preferisco la mamma»

Un bimbo sulle spalle del proprio papà che con sconcertante candore afferma: «Io comunque preferisco la mamma!». Ha scatenato polemiche la campagna pubblicitaria ideata da Feltrinelli in occasione della Festa del Papà.

Sui social si è scatenata una vera e propria bufera per una campagna della libreraia da molti definita «vergognosa». La foto del volantino (poi rimossa) dalla Feltrinelli è stata condivisa da centinaia di utenti: «Ma i geni del marketing erano tutti in ferie quando bisognava ideare la campagna per la festa del papà?». E ancora: “La Feltrinelli pensa bene di festeggiare la festa del papa2019 con una campagna anti-papà... Chapeau!!», «Sconcertante», «Ma poi il senso dov'è?». Effettivamente ce lo chiediamo un po' tutti.

