Ferrari 488 finisce sotto al camion in autostrada: due feriti, A4 chiusa e traffico in tilt

Ferrari 488 finisce sotto al camion in autostrada: ferite le due persone a bordo del bolide, A4 chiusa e il traffico è andato in tilt. La Ferrari si è incastrata, letteralmente infilata, sotto un camion e il Passante di Mestre è stato chiuso oggi in direzione Trieste all’altezza del bivio con la A57 per l'incidente che ha coinvolto un mezzo pesante e la Ferrari 488 da 230mila euro. Le due persone a bordo della Rossa sono ferite ma in modo non grave.

La dinamica dello spettacolare incidente è stata chiarita dalle forze dell'ordine: due vetture che precedevano il camion si sono toccate, l'autista del mezzo pesante per evitarle ha dovuto sterzare con violenza e il camion si è messo improvvisamente di traverso proprio mentre sopraggiungeva la Ferrari, che se lo è trovato fermo davanti e non ha potuto evitarlo.

La chiusura della carreggiata est del Passante, che interessa il tratto inziale del Passante, dal Bivio A4/A57 al casello di Spinea, in provincia di Venezia, si è resa necessaria a causa dell’intraversamento del mezzo pesante, che ha terminato la sua corsa nello spazio tra le due carreggiate del Passante, provocando danni al securvia centrale. Per lo stesso motivo è chiusa anche la corsia di sorpasso in carreggiata ovest (direzione Milano). Per tutto il pomeriggio si sono allingate code interminabili, fino all'altezza di Mira.

Una curiosità: l'incidente è avvenuto il 14 agosto, lo stesso giorno in cui, 31 anni fa, è morto Enzo Ferrari.

