Ferrara, pensionata di 62 anni trovata morta in casa: la pista dell'avvelenamento. È sotto interrogatorio una persona

Sarebbe stata uccisa con del veleno. È un'indagine che sta imboccando la pista dell' omicidio questa misteriosa morte di una pensionata di 62 anni, vedova e madre di una figlia, trovata morta, la scorsa notte, in una abitazione di Via Ortigara a Ferrara. In questo momento c'è una persona sottoposta a interrogatorio.

A quanto si è appreso la donna sarebbe deceduta per avvelenamento. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri insieme ai Vigili del Fuoco che hanno aperto la porta dell'appartamento al cui interno è stata trovata la signora priva di vita. Il corpo della vittima era in posizione seduta, ormai esanime, sul corridoio.

La morte risalirebbe ad alcuni giorni fa: i militari sono infatti intervenuti su segnalazione di conoscenti che non riuscivano a contattare la 62enne. È al vaglio degli uomini dell'Arma e della Procura ferrarese la posizione di una persona, condotta in caserma per essere interrogata.