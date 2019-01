Furto di carte carburante al Comune di Ferrara: dipendente sospeso

Dopo l'arresto ai domiciliari del dipendente comunale accusato di furto di benzina e di averla rivenduta, il Comune di Ferrara «ne ha immediatamente adottato il provvedimento di sospensione dal servizio, in attesa di ulteriori esiti e provvedimenti delle autorità inquirenti». È lo stesso Comune a dirlo, sottolineando «la stretta collaborazione con le forze dell'ordine da parte dei dirigenti comunali che già nell'agosto 2018, nell'ambito dei controlli standard periodici, avevano segnalato anomalie nel consumo di carburante».



LE ANOMALIE

Il riscontro era stato fatto sui dati e sulle forniture anomale, «attraverso l'utilizzo di tessere carburante dell'ente che evidenziavano registrazioni di orari anomali e importi incongrui e si è provveduto ad un'immediata denuncia ai Carabinieri (sempre nell'agosto 2018) e a fornire tutte le informazioni utili agli inquirenti per l'identificazione del responsabile e a mettere in campo tutte le cautele possibili per evitare il ripetersi del fatto».

