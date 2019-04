Bimbo ebreo aggredito dai bulli in una scuola a Ferrara: «Da grandi faremo riaprire Auschwitz»

«Faremo riaprire Auschwitz e vi ficcheremo tutti nei forni...». Sarebbe questa la frase 'choc' che alcuni ragazzini di una scuola media di Ferrara avrebbero rivolto a un compagno ebreo, coetaneo, prendendolo per il collo negli spogliatoi della palestra. Salvini ha annunciato che incontrerà il ragazzino e gli insegnanti.

A riportare l'episodio è il Resto del Carlino con la testimonianza della rappresentante di classe, e madre di una alunna della scuola, anche lei di origine ebraica e nipote di sopravvissuti ai campi di sterminio nazisti, e della dirigente scolastica. Gli atti di bullismo a sfondo antisemita, secondo quanto riferito dalla rappresentante di classe che ha parlato con la madre della giovane vittima, si sarebbero protratte per qualche tempo.

«Prima dell'aggressione però - sottolinea - il tutto era circostanziato a offese verbali». Dell'episodio, che avviene tra l'altro nella città che ospita il Museo nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah, è stata informata la dirigente scolastica dell'istituto. «Questa mattina - dice al Carlino - incontrerò la mamma del bambino offeso e sicuramente prenderò i provvedimenti più consoni al caso».

«Il bambino che ha commesso questo spiacevole gesto nei confronti del compagno di religione ebraica - prosegue - ha già avuto modo di scusarsi con la professoressa, con tanto di pianto, promettendo che queste cose non si ripeteranno mai più». Sul caso una relazione scritta è stata inviata all'ufficio scolastico territoriale.

«Inaccettabile episodio di bullismo e razzismo. Ancora più spregevole perché avvenuto in una scuola. Sarò presto in città e vorrei incontrare il ragazzo e la sua famiglia e gli insegnanti, insegnanti che certamente riusciranno a evitare che simili episodi di violenza si ripetano in futuro», è il commento del ministro dell'Interno Matteo Salvini.

«La scuola è e deve essere luogo di solidarietà, di inclusione, di accoglienza, di condivisione, di pace. Non sono tollerabili atti di antisemitismo e di razzismo. Per questo, ho attivato subito il nostro Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna chiedendo di approfondire il caso e di fornire ogni supporto necessario affinché non si ripeta nulla di simile in futuro», è intervenuto su Fb il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti.

