Ferragosto, caldo record in tutta Italia: previsti picchi di oltre 48 gradi

Giovedì 12 Agosto 2021, 14:55

Quello che ci aspetta è un Ferragosto rovente. Le temperature che sono attese per questa settimana sono da record e mai come quest'anno è richiesta cautela e attenzione soprattutto verso le categorie più fragili. L'anticiclone subtropicale africano porterà picchi fino anche ai 48 gradi. Un numero che dopo la giornata di ieri non è più solo teorico: in provincia di Siracusa, in Sicilia, si è infatti raggiunta la temperatura massima di ben 48,8 gradi. Si tratta della temperatura più alta mai registrata in Europa. Per tutta la settimana 8 città saranno da bollino rosso e ovunque la temperatura percepita sarà di almeno 40 gradi. Attenzione dunque a non uscire nelle ore più calde e ad avere sempre con sé una buona scorda di bottiglie d'acqua.