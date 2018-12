Entra nel recinto delle tigri al Circo Lidia Togni, i felini gli staccano un braccio

Ha scavalcato ed è entrato nel recinto delle tigri. Un cittadino di nazionalità georgiana è rimasto ferito gravemente, ma non sarebbe in pericolo di vita, dopo essere stato aggredito da una tigre del Circo di Lidia Togni attualmente a Reggio Calabria. L'uomo, molto probabilmente in condizioni psico-fisiche alterate, forse per l'assunzione di sostanze stupefacenti, ha deliberatamente superato un alto recinto che delimita l'area, nei pressi della stazione centrale della città, riservata agli animali ed è stato aggredito dal felino che gli ha quasi staccato un braccio.



Immediatamente soccorso dai dipendenti del Circo Togni il ferito è stato trasportato al pronto soccorso degli Ospedali Riuniti da dove è stato trasferito in rianimazione. Le sue condizioni sono stazionarie. I medici del nosocomio reggino stanno tentando di salvargli l'arto dilaniato dalla tigre contro la quale lui, in quel momento evidentemente incapace di intendere e di volere, si era scagliato.

