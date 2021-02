Vicenza, uccide la moglie e poi si impicca: a scoprire i cadaveri un familiare

Un altro femminicidio in Italia. Stavolta a Rosa, in provincia di Vicenza. Qui, due coniugi sono stati trovati morti in casa da un familiare. Che non appena entrato nell’abitazione di cui aveva le chiavi, ha visto la donna coperta da un lenzuolo, priva di vita, e il marito impiccato. Allora non ha potuto fare altro che chiamare la polizia, intervenuta con gli agenti del commissariato di Bassano, competente per la zona.

L’ipotesi è quella dell’omicidio-suicidio

Non si esclude che quanto accaduto nella casa dei due coniugi sia un caso di omicidio-suicidio. Anche se non si conosce ancora come sia stata uccisa la donna. Né, tantomeno, i motivi dietro il gesto che ha tolto la vita a due persone.

Il 2020 anno orribile per i femminicidi

Dal 2000 non c’è stato anno peggiore in Italia del 2020 per i femminicidi, almeno in termini di percentuale. E dei 91 femminicidi totali registrati nel 2020, 81 sono stati commessi nell’ambito del contesto familiare, ovvero l’89% del totale. Alla luce di questo caso e quello di Ilenia Fabbri, il 2021 non parte meglio.

