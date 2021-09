Femminicidio, ammazza la compagna a coltellate durante una lite a Cosenza: Silvia Lattari e Giuseppe Servidio avevano due figli

Lunedì 13 Settembre 2021, 17:10 - Ultimo aggiornamento: 17:24

Ancora una donna uccisa a coltellate, il secondo femminicidio di oggi, il 47mo dall'inizio dell'anno: una strage che non si riesce a fermare. Si chiamava Sonia Lattari, 43 anni ed è stata ammazzata durante una lite dal convivente o Giuseppe Servidio, 52 anni, meccanico nella loro abitazione a Fagnano Castello, Cosenza. Due i figli della coppia. L'uomo è stato fermato dai carabinieri mentre vagava attorno a casa in stato confusionale. E' nato in Corsica e per questo era soprannimato il Corsicano.

Dai primi accertamenti risulta che i rapporti nella coppia si fossero da tempo deteriorati. I due figli non erano in casa al momento dell'omicidio.

L'elenco dei femminicidi nel 2021