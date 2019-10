Felice Maniero, lettera dal carcere alla figlia: «Mamma ha ingigantito tutto»

Felice Maniero scrive una lettera dal carcere alla figlia. Il boss del Brenta, arrestato venerdì a Brescia, ha scritto alla figlia 18enne avuta con la compagna che lo ha denunciato per maltrattamenti. «Torno presto, ma tu studia e vai avanti. Solo così mi fai felice. Mamma ha ingigantito tutto e ha raccontato cose che non ho fatto nemmeno quando ero giovane. Sei il mio tutto». Maniero ha scritto queste parole a mano sul retro dell'ordinanza di custodia cautelare che, dopo nove anni di libertà, lo ha riportato in cella.

LEGGI ANCHE Felice Maniero arrestato per maltrattamenti. «Faccia d'Angelo» si difende: non è come sembra



© RIPRODUZIONE RISERVATA