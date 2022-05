FEI Endurance World Championship Verona 2022, a ottobre l'evento che assegna il titolo mondiale

Con il sopralluogo della delegazione FEI ad Isola della Scala è partito ufficialmente il conto alla rovescia per il Campionato del Mondo di Endurance targato FEI Endurance World Championship Verona 2022. Evento fissato in data 19/23 ottobre. “Questa manifestazione assumerà connotati sociali davvero importanti. Lo sport - ha dichiarato James Coppini, Event Director del FEI Endurance World Championship Verona 2022 - non può combattere l’incertezza e la paura che il nostro mondo sta vivendo, ma ha il dovere di ribadire oggi più che mai gli alti valori di resilienza, inclusione e fratellanza”. Verona aggiornerà l’Albo d’Oro dopo i titoli - a squadre e individuale - assegnati lo scorso anno a Pisa: rispettivamente alla Spagna e a Salem Hamad Saeed Malhoof Al Kitbi (Emirati Arabi Uniti).

Un Mondiale “Green”

Le campagne venete di Isola della Scala, area ricca di bellezze paesaggistiche e nota per la produzione del riso Nano Vialone IGP, accoglieranno la massima espressione di una disciplina tra le più eco-compatibili del panorama equestre. Da anni qui il cavallo riveste un ruolo centrale per quanto concerne la promozione del turismo ecosostenibile.

Il rodato percorso scaligero, una volta esaurito il suo compito sportivo, è destinato a trasformarsi in un’ippovia altamente capace di coniugare turismo e tutela delle bellezze paesaggistiche, nel pieno rispetto del cavallo grazie al terreno sabbioso delle risaie. Un progetto ambizioso attivato dalla collaborazione tra Veronafiere, il Comune e l’Ente Fiera di Isola della Scala e Garda Endurance.