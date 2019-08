Dimenticati in mare dalla barca delle vacanze: incubo "open water" per quattro turisti

Lasciati in mare come nel film "Open water", (basato su una storia vera) dove una paio di turisti vengono dimenticati in oceano aperto. In questo caso le cose sono andate diversamente e fortunatamente con un epilogo diverso. Quante volte vi siete trovati davanti a un panorama mozzafiato e avete detto: "Lasciatemi qui". Ecco a quattro turisti in Sicilia è capitato per davvero. E non è stato per nulla piacevole.

È successo a Favignana, una delle isole più affascinanti d'Italia, tra le più belle dell'arcipelago delle Egadi.

Tutto è iniziato lunedi 4 agosto quando due coppie di amici, Pietro e Valentina, Andrea e Flora, hanno deciso di fare una mini crociera per circumnavigare tutta l'isola, scoprire le cale più nascoste e fare per dirla alla Battisti "un tuffo dove l'acqua è più blu".

Ma mai avrebbero pensato che la loro gita nel paradiso siciliano si sarebbe trasformato in un viaggio all'inferno.

Così hanno comprato il biglietto e alle 10.30 sono salpati dal porto di Favignana con l'imbarcazione "Margherita". Al timone il comandante Rocco coadiuvato da un marinaio. La prima sosta a Cala Rossa, la seconda a Cala Azzurra. Qui tutti in acqua per un bagno indimenticabile. E infatti i quattro malcapitati difficilmente dimenticheranno quel che gli è accaduto: proprio mentre uno di loro voleva tornare a bordo a prendere delle pinne non ha creduto ai suoi occhi. La loro imbarcazione ha tolto l'ancora e senza nemmeno controllare che tutti i passeggeri fossero a bordo è ripartita. Cosa avreste fatto voi? Probabilmente quello che hanno fatto loro: hanno chiamato, urlato, si sono sbracciati. Ma tutti i tentativi di richiamare l'attenzione del comandante e del marinaio sono stati vani. La barca è andata via e ha lasciato i quattro turisti a mollo costringendoli a raggiungere la spiaggia più vicina a nuoto. Una cosa non da poco. Non tutti hanno la tenuta atletica di Gregorio Paltrinieri e Federica Pellegrini. E lo stress e la paura, si sa, possono giocare brutti scberzi causando attacchi di panico, crisi respiratorie o crampi.



Per fortuna è andata bene. I quattro sono riusciti non senza fatica e paura a guadagnare la riva e con l'aiuto del titolare di un chiosco sono riusciti a contattare la società che organizza le crociere. E così dopo un po' di tempo sono stati "recuperati" da un'altra imbarcazione. Arrivati a destinazione hanno saputo che altri turisti a bordo avevano avvisato il marinaio che mancavano quattro persone. "E pensare che prima di comprare i biglietti - spiegano i turisti - avevamo verificato anche sul web i giudizi e i commenti. Ma evidentemente non sono proprio attendibili".Per Pietro, Valentina, Andrea e Flora, che amano la Sicilia e i siciliani, poche scuse e addirittura qualche battutaccia di pessimo gusto. E soprattutto una giornata di vacanza rovinata. "Il nostro amore per la Sicilia resta immutato. Ma è giusto raccontarle queste cose - dice Valentina - la nostra crociera é andata male ma magari possiamo aiutare altri a non avere la nostra stessa disavventura affidandosi a società che offrano un servizio più curato che tenga prima di tutto alla sicurezza dei loro clienti".