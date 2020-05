Genova, con la ragazza nel portabagagli: fermata dalla polizia

Ultimo aggiornamento: 16:50

Le ha pensate tutte per raggiungere l'amico, forse qualcosa di più, in questa- giusta ma faticosa - per chi è stato lontano per due mesi e poco più. Compagno, convivente, fidanzato da un mese, sette mesi e beato chi ce l'ha da oltre un anno, quello sì che è un legame da autocertificazione.Leggi anche:-> Fase 2, per incontrare la fidanzata la nasconde nel bagagliaio: multato E allora come fare? La ragazza non ha avuto dubbi: nascosta nel portabagagli si può fare, pochi chilometri e sono tra le braccia del congiunto. Ma fatto qualche chilometro una macchina della Polizia ha fermato il guidatore, a Genova . E ha trovato lei nel portabagagli, stupita e un po' triste, come ha mostrato uno scatto su Instagram della pagina Welcome to Favelas.