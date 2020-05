Andrea Volpe, ex Bestie di Satana, esce dal carcere e viene multato: ha violato norme sul lockdown

Uscito dal carcere da pochi giorni, dopo 16 anni di reclusione, è stato multato per aver violato le norme del Dpcm sull'emergenza sanitaria. Andrea Volpe, 45 anni, ex appartenente alle Bestie di Satana, è stato sorpreso nei giorni scorsi dalla finanza mentre camminava senza un valido motivo lontano da casa, nella zona dei Lidi di Comacchio, in provincia di Ferrara. Qui vive attualmente dopo la scarcerazione dal penitenziario ferrarese. Lo riporta il Resto del Carlino e la notizia trova conferme in ambienti investigativi. É attualmente sottoposto a una misura di sorveglianza per cui non può uscire di notte. Volpe faceva parte del gruppo di giovani ritenuti responsabili di tre omicidi e un suicidio indotto, in provincia di Varese, tra gli anni '90 e il 2004. É stato anche il primo pentito delle Bestie di Satana: grazie alle sue confessioni furono arrestati altri componenti. Proprio per la sua condotta, ha beneficiato di uno sconto di pena. In carcere si è convertito e ora è un cristiano evangelico.

